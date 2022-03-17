В Башкирии в сгоревшем деревянном доме обнаружили тело мужчины

11:10, 17 мар 2022

Сегодня, 17 марта, в деревне Тимирово Туймазинского района загорелся жилой бревенчатый дом. Как рассказали в МЧС по РБ, сообщение об этом поступило в 05:48.



Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 06:07. Открытое горение ликвидировали в 07:01.







В ходе разбора места пожара обнаружили тело 75-летнего мужчины.



Сейчас устанавливается причина пожара. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что Вечером 15 марта в службу спасения поступило сообщение с улицы Караидельской в Благовещенском районе. Горел жилой дом в садовом товариществе № 5 Треста 21.





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Фото: МЧС по РБ