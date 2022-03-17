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Житель Башкирии до смерти избил женщину и спрятал ее труп на балконе

Житель Башкирии до смерти избил женщину и спрятал ее труп на балконе

19:56, 17 мар 2022

В Уфе житель Туймазинского района Башкирии до смерти избил женщину и спрятал ее труп на балконе. Против мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом 17 марта сообщили в МВД и СК республики.

По версии следствия, вечером 23 февраля в одной из квартир дома по улице Бакалинской собралась компания из двух мужчин и двух женщин. Вместе они распивали спиртное. Во время застолья 33-летний обвиняемый стал предъявлять претензии 42-летней потерпевшей из-за того, что она вызвала полицию, чтобы пожаловаться на шумных соседей. Его беспокоили возможные контакты с сотрудниками полиции, потому что он находился в розыске по уголовному делу о пьяном вождении.

– В ходе ссоры обвиняемый нанес женщине несколько ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. Затем хозяйка квартиры и ее знакомый ушли в гости, а обвиняемый вновь подверг избиению потерпевшую. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. – передали в СК РБ.


После этого злоумышленник вынес тело погибшей на общий балкон подъезда на пятом этаже и уехал в Туймазинский район. В тот же день он пришел в местный отдел полиции, чтобы сдаться по делу о нетрезвом вождении. Таким образом мужчина хотел отвести от себя подозрения в убийстве женщины. Тем не менее его причастность к преступлению была установлена, и на допросе он во всем сознался.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Следствие тем временем продолжает работать над доказательствами по уголовному делу.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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