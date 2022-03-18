В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Чишминского района Ильгиз Усманов

15:23, 18 мар 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Чишминского района Башкирии Ильгиз Усманов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. Похоронили Усманова на родине, в селе Кара-Якупово. Сегодня, 18 марта, UFA1.RU в сельсовете рассказали о жизни военного.







Ильгиз Усманов был майором, заместителем командира мотострелкового батальона. Прощание состоялось сегодня в селе Кара-Якупово Чишминского района, где жила семья военного. Как рассказали UFA1.RU в сельсовете, на траурной церемонии присутствовал глава республики Радий Хабиров.

— Родился в 1984 году в селе Алкино. У него остались жена и двое детей, — сообщили в администрации села.



Напомним, в ходе спецоперации на Украине погибли еще несколько жителей Башкирии: Кузьма Николаев, Игорь Василенко, Алексей Кондратьев, Ниль Муслимов, Евгений Алямкин, Александр Бесов, Владимир Мокшин.

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