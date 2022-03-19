Девушка из Башкирии приобрела дорогущий смартфон и оказалась удивлена увиденным

09:53, 19 мар 2022

Молодая девушка из Уфы заказала в интернет-магазине модный смартфон и в итоге оказалась сильно удивлена увиденным в коробке.







Горожанка решила воспользоваться тем, что телефоны подорожали не так сильно, как могут в ближайшее время. При этом в магазинах в Уфе найти современные гаджеты уже не так легко — айфоны почти везде распроданы, а новых партий нет.



Именно по этой причине 24-летняя девушка решила заказать смартфон в интернете. Она нашла онлайн-магазин, который был готов доставить гаджет за пять дней — при этом, он был дешевле, чем в других магазинах. Девушка оплатила смартфон, так как отправляли его только при полной доставке.





Но при получении ее ждал сюрприз — в доставленной коробке лежал китайский смартфон неизвестного бренда. Интернет-магазин на сообщения отвечать перестал.





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Фото: pexels