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Девушка из Башкирии приобрела дорогущий смартфон и оказалась удивлена увиденным

Девушка из Башкирии приобрела дорогущий смартфон и оказалась удивлена увиденным

09:53, 19 мар 2022

Молодая девушка из Уфы заказала в интернет-магазине модный смартфон и в итоге оказалась сильно удивлена увиденным в коробке.

Горожанка решила воспользоваться тем, что телефоны подорожали не так сильно, как могут в ближайшее время. При этом в магазинах в Уфе найти современные гаджеты уже не так легко — айфоны почти везде распроданы, а новых партий нет.

Именно по этой причине 24-летняя девушка решила заказать смартфон в интернете. Она нашла онлайн-магазин, который был готов доставить гаджет за пять дней — при этом, он был дешевле, чем в других магазинах. Девушка оплатила смартфон, так как отправляли его только при полной доставке.


Но при получении ее ждал сюрприз — в доставленной коробке лежал китайский смартфон неизвестного бренда. Интернет-магазин на сообщения отвечать перестал.

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Источник: news102.ru
Фото: pexels
Теги: Уфа происшествия Уфа
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