В Башкирии при пожаре в деревянном доме погиб пожилой мужчина

13:53, 19 мар 2022

В Башкирии при пожаре погиб пожилой мужчина. Подробности ЧП рассказали в ГУ МЧС по РБ.



Пожар произошел накануне вечером. Загорелся жилой бревенчатый дом размером 5х8 метров, с дощатым пристроем размером 3х5 метра в хуторе Кузнецовский в Ишимбайском районе республики.



К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины 1929 года рождения.



Сейчас устанавливаются причины произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в сгоревшем деревянном доме обнаружили тело мужчины. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 06:07. Открытое горение ликвидировали в 07:01.



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Фото: МЧС по РБ