В Башкирии при пожаре в деревянном доме погиб пожилой мужчина
13:53, 19 мар 2022
В Башкирии при пожаре погиб пожилой мужчина. Подробности ЧП рассказали в ГУ МЧС по РБ.
Пожар произошел накануне вечером. Загорелся жилой бревенчатый дом размером 5х8 метров, с дощатым пристроем размером 3х5 метра в хуторе Кузнецовский в Ишимбайском районе республики.
К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины 1929 года рождения.
Сейчас устанавливаются причины произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в сгоревшем деревянном доме обнаружили тело мужчины. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 06:07. Открытое горение ликвидировали в 07:01.
Источник:
i-gazeta.com
Фото: МЧС по РБ
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