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В Башкирии сгорел дом семьи с четырьмя несовершеннолетними детьми

В Башкирии сгорел дом семьи с четырьмя несовершеннолетними детьми

20:49, 19 мар 2022

Сегодня, 19 марта, в 15:00 в ГУ МЧС России по РБ сообщили о пожаре в жилом доме по улице Заки Валиди в деревне Магадаево Бурзянского района республики.

На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, загорелся жилой бревенчатый дом размером 7х6 метров и дощатая веранда 6х5 метров. В доме проживала многодетная семья, в том числе четверо детей 14, 11, 8 и 7 лет. В момент возникновения пожара семья была в гостях у родственников.

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- Пожар потушен. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 9 человек. На месте пожара работает дознаватель МЧС России. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Бурзянский район происшествия пожар
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