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Жительница Башкирии выиграла в лотерею и оказалась удивлена увиденным

Жительница Башкирии выиграла в лотерею и оказалась удивлена увиденным

10:06, 20 мар 2022

Молодая девушка из города Октябрьский получила сообщение по победе в лотерее, но оказалась немало удивлена призом. В итоге 19-летняя горожанка оказалась в полиции.

По словам самой девушки, ей пришло сообщение в социальной сети — незнакомец сообщил, что она выиграла аудиосистему для автомобиля. Но было одно важное условие — для получения приза было необходимо перейти по ссылке и отправить сообщение со специальным текстом.

Девушка выполнила все условия и отправила сообщение с текстом «Участвую». Через некоторое время пришло сообщение с новыми условиями: заплатить за доставку приза.


Собеседник, для уверенности девушки, отправил фотографию с призом. Девушка очень хотела получить подарок и перевела на указанный собеседником счет 4900 рублей. После этого всякая связь прервалась.

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Источник: news102.ru
Фото: pexels
Теги: Октябрьский происшествия
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