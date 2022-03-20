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В Башкирии пьяный водитель протаранил две машины

В Башкирии пьяный водитель протаранил две машины

12:26, 20 мар 2022

В Уфе на улице Маршала Жукова автомобиль Chevrolet Niva столкнулся с двумя машинами. Об этом сообщили сегодня, 20 марта, в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

ДТП произошло около полуночи. Chevrolet, за рулем которой был 53-летний уфимец, въехала в бок встречного Kio Rio, а затем столкнулась со встречной Daewoo Nexia. В аварии пострадал 32-летний водитель Daewoo, его госпитализировали.

- Освидетельствование водителя Chevrolet Niva показало 0.612 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, - рассказали в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД составили материал против водителя за управление машиной в состоянии опьянения, а также без полиса ОСАГО. Начато разбирательство.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа дтп
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