В Башкирии пьяный водитель протаранил две машины

В Уфе на улице Маршала Жукова автомобиль Chevrolet Niva столкнулся с двумя машинами. Об этом сообщили сегодня, 20 марта, в пресс-службе ГИБДД Башкирии.
ДТП произошло около полуночи. Chevrolet, за рулем которой был 53-летний уфимец, въехала в бок встречного Kio Rio, а затем столкнулась со встречной Daewoo Nexia. В аварии пострадал 32-летний водитель Daewoo, его госпитализировали.
- Освидетельствование водителя Chevrolet Niva показало 0.612 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, - рассказали в ГИБДД.
Сотрудники ГИБДД составили материал против водителя за управление машиной в состоянии опьянения, а также без полиса ОСАГО. Начато разбирательство.