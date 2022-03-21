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В общежитии крупного вуза Башкирии произошел пожар: эвакуировали более 250 человек

В общежитии крупного вуза Башкирии произошел пожар: эвакуировали более 250 человек

08:57, 21 мар 2022

253 человека эвакуировали из общежития Башкирского государственного аграрного университета по улице Революционной в Уфе

Сегодня, 21 марта, около часа ночи в Уфе свыше 250 человек эвакуировали из общежития Башкирского государственного аграрного университета по улице Революционной — причиной стал пожар на шестом этаже здания. Как сообщили «Вестям» в пресс-службе МЧС России по РБ, сотрудники ведомства в ходе обследования здания обнаружили сильно задымленную комнату. Позже стало известно, что горел принтер — пламя удалось сбить огнетушителем еще до прибытия пожарных. 


«Звеньями газодымозащитной службы совместно с персоналом объекта проведена эвакуация. Погибших и травмированных нет. К тушению пожара от МЧС России привлекались 21 человек и девять единиц техники. Причина пожара устанавливается», — добавили в МЧС. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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