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В Башкирии водитель «Нивы» сбил внезапно выскочившего пешехода

В Башкирии водитель «Нивы» сбил внезапно выскочившего пешехода

10:19, 21 мар 2022

Накануне, 20 марта, в Туймазинском районе республики произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Аварию зарегистрировали на 1318 километре трассы Уфа – Самара – Челябинск в 19 часов. 47-летний мужчина, находясь за рулем ВАЗ-2121, наехал на пешехода.

Пострадавший – 58-летний житель Белебея. Мужчину госпитализировали. По словам водителя, пешеход внезапно выбежал на дорогу.
Добавим, что за минувшие сутки в республике зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. Водители 1900 раз нарушили ПДД, 48 водителей сели за руль пьяными.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пьяный водитель протаранил две машины

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия ДТП
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