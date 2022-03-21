В Башкирии водитель «Нивы» сбил внезапно выскочившего пешехода
10:19, 21 мар 2022
Накануне, 20 марта, в Туймазинском районе республики произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.
Аварию зарегистрировали на 1318 километре трассы Уфа – Самара – Челябинск в 19 часов. 47-летний мужчина, находясь за рулем ВАЗ-2121, наехал на пешехода.
Пострадавший – 58-летний житель Белебея. Мужчину госпитализировали. По словам водителя, пешеход внезапно выбежал на дорогу. Добавим, что за минувшие сутки в республике зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. Водители 1900 раз нарушили ПДД, 48 водителей сели за руль пьяными.