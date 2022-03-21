В Башкирии водитель «Нивы» сбил внезапно выскочившего пешехода

10:19, 21 мар 2022

Накануне, 20 марта, в Туймазинском районе республики произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.







Аварию зарегистрировали на 1318 километре трассы Уфа – Самара – Челябинск в 19 часов. 47-летний мужчина, находясь за рулем ВАЗ-2121, наехал на пешехода.



Пострадавший – 58-летний житель Белебея. Мужчину госпитализировали. По словам водителя, пешеход внезапно выбежал на дорогу.

Добавим, что за минувшие сутки в республике зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. Водители 1900 раз нарушили ПДД, 48 водителей сели за руль пьяными.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пьяный водитель протаранил две машины.

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Фото: ГИБДД по РБ