В Башкирии годовалый ребенок отравился крысиным ядом

12:24, 21 мар 2022

Вчера в больницу Кумертау и Куюргазинского района скорая помощь доставила годовалого мальчика. Ребенок отравился крысиным ядом.



Малыша поместили в отделение анестезиологии и реанимации. Врачи быстро отреагировали: провели лечебные манипуляции для прекращения токсического действия яда. Благодаря этому ребенка удалось спасти.







Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии, его готовят к выписке.



Родителей просят хранить бытовые яды, эссенции, таблетки, косметику и другие опасные вещества в недоступном для детей месте.



Ранее сообщалось о том, что в общежитии крупного вуза Башкирии произошел пожар: эвакуировали более 250 человек.





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