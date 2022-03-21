В Башкирии годовалый ребенок отравился крысиным ядом
12:24, 21 мар 2022
Вчера в больницу Кумертау и Куюргазинского района скорая помощь доставила годовалого мальчика. Ребенок отравился крысиным ядом.
Малыша поместили в отделение анестезиологии и реанимации. Врачи быстро отреагировали: провели лечебные манипуляции для прекращения токсического действия яда. Благодаря этому ребенка удалось спасти.
Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии, его готовят к выписке.
Родителей просят хранить бытовые яды, эссенции, таблетки, косметику и другие опасные вещества в недоступном для детей месте.
Ранее сообщалось о том, что в общежитии крупного вуза Башкирии произошел пожар: эвакуировали более 250 человек.
Источник:
www.proural.info
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