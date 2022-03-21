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В Башкирии ребенок получил травму от падения на него глыбы снега с крыши

В Башкирии ребенок получил травму от падения на него глыбы снега с крыши

19:16, 21 мар 2022

В Башкирии на четырехлетнего ребенка упала глыба снега с крыши. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РБ, несчастный случай произошел около 18:00 20 марта на улице Островского в Октябрьском. Четырехлетний мальчик вместе с родителями приехал на автомобиле во двор дома. Когда он выходил из машины, на него свалились снежные массы с крыши многоквартирного дома. Ребенок получил травму головы, его увезли в больницу.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, падение наледи на ребенка стало возможным в результате ненадлежащего выполнения работ по своевременной очистки крыши от снежных масс работниками управляющей компании ООО «УК «Жилье». Проводится расследование.


Также по данному факту была проведена прокурорская проверка. В отношении ООО «УК «Жилье» было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Октябрьский происшествия
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