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Житель Башкирии похитил бывшую, угрожая заколоть ее отверткой

Житель Башкирии похитил бывшую, угрожая заколоть ее отверткой

19:31, 21 мар 2022

В башкирских Учалах 38-летний житель Зилаирского района похитил бывшую возлюбленную и угрожал ей убийством. Мужчину поймали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовно дело. Об этом 21 марта сообщил Следственный комитет республики.

Как следует из материалов предварительного разбирательства, обвиняемый в течение трех лет – с 2019 по 2022 год – неоднократно пытался наладить отношения со своей экс-любовницей. Он преследовал ее и применял физическую силу.

21 января мужчина пошел на крайние меры. Когда женщина вышла из дома и села в такси на работу, он проследовал за ней на своем авто. Догнав машину, злоумышленник перегородил ей дорогу, насильно посадил бывшую к себе и увез в Баймакский район.

– Чтобы женщина не сопротивлялась и согласилась на его предложение возобновить отношения, он стал угрожать ей убийством, демонстрируя отвертку в качестве оружия. – передали в СК РБ.


К делу подключились оперативные сотрудники правоохранительных органов. Они установили маршрут обвиняемого и нашли его. После требований полицейский он отпустил заложницу.

После поимки горе-любовника следователи выяснили, что ранее он уже незаконно проникал в жилище потерпевшей, «чтобы поговорить» с ней. Кроме того, его даже судили за похищение той же самой женщины.

Суд заключил злоумышленника под стражу. СК продолжает сбор доказательств. В отношении задержанного назначена психиатрическая экспертиза.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Учалы происшествия криминал
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