В Башкирии без вести пропали 3 ребенка

21:11, 21 мар 2022

В Стерлитамаке разыскивают троих мальчиков. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик», местонахождение детей неизвестно с 8:30 часов сегодняшнего дня, 21 марта.







Файрузов Данис Марсович, 16 лет

Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, волосы темно-русые короткие, карие глаза.

Был одет: темная шапка, черная куртка парка, черные джинсы, черные полуботинки.



Бурнаев Артур Хамзаевич, 15 лет

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.

Был одет: зеленая шапка, черная куртка парка, темно синие брюки, черные кроссовки.





Бурнаев Алексей Хамзаевич, 8 лет

Приметы: рост 130 см, телосложение среднее, темные короткие волосы, карие глаза.

Был одет: серая шапка-ушанка, синяя куртка с красными вставками, черные брюки, болоневые сапоги.



Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону: 8 987 106-06-01 или 02.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: поисково-спасательный отряд «Отклик»