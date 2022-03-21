В Башкирии без вести пропали 3 ребенка
21:11, 21 мар 2022
В Стерлитамаке разыскивают троих мальчиков. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик», местонахождение детей неизвестно с 8:30 часов сегодняшнего дня, 21 марта.
Файрузов Данис Марсович, 16 лет
Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, волосы темно-русые короткие, карие глаза.
Был одет: темная шапка, черная куртка парка, черные джинсы, черные полуботинки.
Бурнаев Артур Хамзаевич, 15 лет
Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.
Был одет: зеленая шапка, черная куртка парка, темно синие брюки, черные кроссовки.
Бурнаев Алексей Хамзаевич, 8 лет
Приметы: рост 130 см, телосложение среднее, темные короткие волосы, карие глаза.
Был одет: серая шапка-ушанка, синяя куртка с красными вставками, черные брюки, болоневые сапоги.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону: 8 987 106-06-01 или 02.