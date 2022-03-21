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В Башкирии без вести пропали 3 ребенка

В Башкирии без вести пропали 3 ребенка

21:11, 21 мар 2022

В Стерлитамаке разыскивают троих мальчиков. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик», местонахождение детей неизвестно с 8:30 часов сегодняшнего дня, 21 марта.

Файрузов Данис Марсович, 16 лет
Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, волосы темно-русые короткие, карие глаза.
Был одет: темная шапка, черная куртка парка, черные джинсы, черные полуботинки.

Бурнаев Артур Хамзаевич, 15 лет
Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.
Был одет: зеленая шапка, черная куртка парка, темно синие брюки, черные кроссовки.


Бурнаев Алексей Хамзаевич, 8 лет
Приметы: рост 130 см, телосложение среднее, темные короткие волосы, карие глаза.
Был одет: серая шапка-ушанка, синяя куртка с красными вставками, черные брюки, болоневые сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону: 8 987 106-06-01 или 02. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: поисково-спасательный отряд «Отклик»
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке поиск
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