В Башкирии 5 школьниц отравились таблетками

09:11, 22 мар 2022

В Стерлитамаке пятерым ученицам восьмого класса одного из лицеев города стало плохо во время урока - их увезли на скорой помощи в больницу для оказания экстренной помощи.







Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне, 21 марта. По предварительным данным, подростки отравились неустановленным лекарственным средством, которое употребили совместно. Все пострадавшие попали в больницу в тяжелом состоянии, сейчас их жизни, по словам источника в медицинских кругах, ничего не угрожает, однако некоторые до сих пор не пришли в сознание.



По факту случившегося начали проверку следователи регионального управления СКР, обстоятельства устанавливаются.

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