В Башкирии школьник спас из пожара двух пенсионеров

09:58, 22 мар 2022

В селе Мраково Кугарчинского района Башкирии 13-летний юноша спас из пожара двух пенсионеров. Возгорание кровли бани, жилого дома и веранды, находящихся под общей крышей, произошло 14 марта в 18:03 на улице Горького.







Как рассказали в МЧС по РБ, проживавшие в доме супруги эвакуировались до прибытия пожарных и не пострадали. Им помог ученик 7 класса Арслан Шафиков, который увидел пожар, когда был неподалеку. Он побежал к соседям, зашел в дом и сообщил им о возгорании, а затем вызвал пожарных.





На тот момент выйти из дома уже не было возможности. Поэтому мальчик помог 68-летнему мужчине выбраться через окно (в силу инвалидности из-за ампутированной ноги ему самому это сделать было трудно). 67-летней женщине ребенок также помог вылезти через проем.



Прибывшие пожарные потушили возгорание, площадь которого составила 117 квадратных метров. Сейчас рассматривается вопрос о награждении юноши.

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Фото: МЧС по РБ