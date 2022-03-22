Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии школьник спас из пожара двух пенсионеров

В Башкирии школьник спас из пожара двух пенсионеров

09:58, 22 мар 2022

В селе Мраково Кугарчинского района Башкирии 13-летний юноша спас из пожара двух пенсионеров. Возгорание кровли бани, жилого дома и веранды, находящихся под общей крышей, произошло 14 марта в 18:03 на улице Горького.

Как рассказали в МЧС по РБ, проживавшие в доме супруги эвакуировались до прибытия пожарных и не пострадали. Им помог ученик 7 класса Арслан Шафиков, который увидел пожар, когда был неподалеку. Он побежал к соседям, зашел в дом и сообщил им о возгорании, а затем вызвал пожарных.


На тот момент выйти из дома уже не было возможности. Поэтому мальчик помог 68-летнему мужчине выбраться через окно (в силу инвалидности из-за ампутированной ноги ему самому это сделать было трудно). 67-летней женщине ребенок также помог вылезти через проем.

Прибывшие пожарные потушили возгорание, площадь которого составила 117 квадратных метров. Сейчас рассматривается вопрос о награждении юноши.

Читайте также:

Житель Башкирии помог чуть было не пострадавшим в пожаре женщине и ребенку
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия пожар
Читайте также

Житель Башкирии помог чуть было не пострадавшим в пожаре женщине и ребенку
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии помог чуть было не пострадавшим в пожаре женщине и ребенку
Пожар Нефтекамске: в собственном доме едва не сгорел слабовидящий мужчина
Происшествия в Башкирии
Пожар Нефтекамске: в собственном доме едва не сгорел слабовидящий мужчина
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия в Башкирии
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
В Дуванском районе Башкирии подросток спас из пожара своих родственников
Происшествия в Башкирии
В Дуванском районе Башкирии подросток спас из пожара своих родственников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: