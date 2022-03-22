В Башкирии в аварии с пьяным водителем пострадал 10-летний ребенок
10:09, 22 мар 2022
Вчера около семи часов вечера в с. Толбазы Аургазинского района столкнулись "Hyundai Accent" под управлением 34-летнего местного жителя и "Hyundai Creta", которым управлял 42-летний мужчина.
В результате аварии 10-летний пассажир первого автомобиля получил телесные повреждения. Известно, что водитель "Hyundai Creta" находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования показал 0,472 мг/л., после чего в отношении водителя был составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), автомобиль поместили на специализированную стоянку.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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