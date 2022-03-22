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В Башкирии неизвестный мужчина прямо в подъезде дома напал на молодую девушку

В Башкирии неизвестный мужчина прямо в подъезде дома напал на молодую девушку

14:09, 22 мар 2022

В Уфе в подъезде дома на улице Уфимское шоссе произошло жуткое нападение на девушку. Видео, на котором запечатлен страшный инцидент, облетело все социальные сети.

Видеозапись была сделана на расположенную в подъезде дома камеру. Устройство зафиксировало, как ничего не подозревающая девушка буднично зашла в подъезд, держа в руке мобильный телефон. Следом за ней проследовал одетый в черное неизвестный мужчина.

Не успела девушка сделать пару шагов по ступенькам лестницы, как вдруг ее обеими руками обхватил злоумышленник. Пострадавшая возмущенно вымолвила «Ты кто?», и в следующий момент мужчина ударил ее об стену.


Девушка начала истошно кричать, и в ответ на это незнакомец стал сильно бить ее по лицу. Неизвестно, что намеревался сделать мужчина в черном: изнасиловать девушку или просто ограбить, однако, к счастью ни того, ни другого ему сделать не удалось. Он повалил свою жертву на пол, однако, по всей видимости, испугавшись, быстро убежал из подъезда.

После произошедшего пострадавшая в слезах поднялась на ноги, набрала номер кого-то из своих близких и зашла в лифт. Как развивались события дальше – неизвестно.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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