В Башкирии водитель вылетел в кювет и врезался в дерево, пострадали 2 человека
08:18, 23 мар 2022
Авария в Башкирии произошла днем в Учалинском районе
На 13 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс 57-летний житель Челябинской области за рулём "Chery Tiggo" допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.
В результате аварии водитель и его 57-летняя пассажирка с травмами госпитализированы.
Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в с. Толбазы Аургазинского района столкнулись "Hyundai Accent" под управлением 34-летнего местного жителя и "Hyundai Creta", которым управлял 42-летний мужчина.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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