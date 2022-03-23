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В Башкирии водитель вылетел в кювет и врезался в дерево, пострадали 2 человека

В Башкирии водитель вылетел в кювет и врезался в дерево, пострадали 2 человека

08:18, 23 мар 2022

Авария в Башкирии произошла днем в Учалинском районе

На 13 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс 57-летний житель Челябинской области за рулём "Chery Tiggo" допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате аварии водитель и его 57-летняя пассажирка с травмами госпитализированы.

Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в с. Толбазы Аургазинского района столкнулись "Hyundai Accent" под управлением 34-летнего местного жителя и "Hyundai Creta", которым управлял 42-летний мужчина.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Учалинский район происшествия аварии
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