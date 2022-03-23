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В Башкирии без вести пропала 28-летняя Карина Савина из Уфы

В Башкирии без вести пропала 28-летняя Карина Савина из Уфы

09:10, 23 мар 2022

В Уфе ищут без вести пропавшую 28-летнюю Карину Савину (Нурматову). Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт», 20 марта женщина вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы розовые, глаза карие.

Одежда: темно-зеленая куртка, ярко-зеленые джинсы, черные сапоги.

Всех, кто располагает информацией, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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