Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 40 человек

В Башкирии из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 40 человек

09:18, 24 мар 2022

Накануне вечером, 23 марта, загорелась двухкомнатная квартира на 12 этаже жилого дома по улице Дагестанской, 10/2 в Уфе. Об этом сообщили в МЧС по РБ.

В результате пожара пострадали 44-летний мужчина и 62-летняя женщина. Их с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в ГКБ №18. По незадымляемой лестнице спасатели эвакуировали 41 человека, в том числе 15 детей.

Причина пожара устанавливается. Расследование проводит старший дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в селе Мраково Кугарчинского района Башкирии 13-летний юноша спас из пожара двух пенсионеров. Возгорание кровли бани, жилого дома и веранды, находящихся под общей крышей, произошло 14 марта в 18:03 на

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
Читайте также

В Башкирии школьник спас из пожара двух пенсионеров
Происшествия в Башкирии
В Башкирии школьник спас из пожара двух пенсионеров
В Кугарчинском районе от взрыва газа пострадали три человека
Происшествия в Башкирии
В Кугарчинском районе от взрыва газа пострадали три человека
В Нефтекамске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 40 человек
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 40 человек
Крупный пожар в уфимском Инорсе: на улице Ферина загорелась квартира многоэтажного дома
Происшествия в Башкирии
Крупный пожар в уфимском Инорсе: на улице Ферина загорелась квартира многоэтажного дома


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: