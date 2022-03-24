В Башкирии из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 40 человек

09:18, 24 мар 2022

Накануне вечером, 23 марта, загорелась двухкомнатная квартира на 12 этаже жилого дома по улице Дагестанской, 10/2 в Уфе. Об этом сообщили в МЧС по РБ.







В результате пожара пострадали 44-летний мужчина и 62-летняя женщина. Их с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в ГКБ №18. По незадымляемой лестнице спасатели эвакуировали 41 человека, в том числе 15 детей.



Причина пожара устанавливается. Расследование проводит старший дознаватель МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что в селе Мраково Кугарчинского района Башкирии 13-летний юноша спас из пожара двух пенсионеров. Возгорание кровли бани, жилого дома и веранды, находящихся под общей крышей, произошло 14 марта в 18:03 на





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Фото: МЧС по РБ