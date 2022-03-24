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В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-2114 опрокинулся в кювет

В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-2114 опрокинулся в кювет

10:35, 24 мар 2022

Авария в Башкирии произошла вчера около шести часов вечера на 3 км автодороги Поляковка-Вознесенка Учалинского района.

42-летний местный житель, управляя ВАЗ-2114, не справился с рулевым управлением, допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний пассажир с различными травмами госпитализирован. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,930 мг/л.

По факту аварии начато разбирательство. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель вылетел в кювет и врезался в дерево, пострадали 2 человека.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Учалинский район происшествия аварии
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