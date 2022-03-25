В Башкирии столкнулись 2 легковушки: пострадал водитель одной из машин

08:14, 25 мар 2022

24 марта, в городе Кумертау РБ на улице Бабаевская столкнулись две легковушки.



Сегодня, 24 марта, в городе Кумертау РБ на улице Бабаевская столкнулись две легковушки. На место аварии выезжали спасатели ГК РБ по ЧС, пожарные, медики и полиция.



Как сообщают в пресс-службе ГК РБ по ЧС, столкнулись Jeep Grand Cherokee и Lada Vesta. В результате аварии пострадал 48-летний водитель. Его передали бригаде скорой помощи.



Ранее сообщалось о том, что ы Башкирии водитель вылетел в кювет и врезался в дерево, пострадали 2 человека.



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Фото: МЧС по РБ