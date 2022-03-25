В Башкирии водитель "Volkswagen Polo" вылетел в кювет и опрокинулся, пострадал пассажир

11:10, 25 мар 2022

Авария в Башкирии произошла вчера около десяти часов вечера в Баймакском районе.



На 110 км автодороги Серменево-Амангильдино-Баймак 25-летний местный житель, управляя "Volkswagen Polo", допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.



В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний пассажир с различными травмами госпитализирован. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ