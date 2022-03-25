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5 школьниц из Башкирии приняли рецептурное лекарство и отравились

5 школьниц из Башкирии приняли рецептурное лекарство и отравились

11:22, 25 мар 2022

Пять учащихся лицея приняли рецептурные таблетки, от пяти до девяти штук, вовсе не в лечебных целях. По предварительным данным, они использовали препарат в качестве наркотического средства. Об этом сообщило агентство «Башинформ» от источника в правоохранительных органах.

Стоит подчеркнуть, что девочки из благополучных семей, раньше подобного поведения за ними не наблюдалось.

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили о самочувствии отравившихся таблетками школьниц из Стерлитамака.

«У всех состояние удовлетворительное. Одну пациенту уже выписали, ещё одну выписывают сегодня. У трех девочек наблюдается положительная динамика, они готовятся к выписке из РДКБ Уфы», — прокомментировала агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения РБ Софья Алешина.


Напомним, предварительно, одна из учащихся принесла в учебное заведение лекарство, предназначенное для взрослых, которое применяется для повышения тонуса мышц, в том числе при рассеянном склерозе и параличе. Следственный отдел по Стерлитамаку проводит проверку по факту отравления неустановленным веществом пятерых школьниц, 14 и 15 лет. 

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Стерлитамак
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