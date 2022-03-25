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В Башкирии судебный пристав спас человека

В Башкирии судебный пристав спас человека

16:15, 25 мар 2022

В Хайбуллинском районе судебный пристав спас жизнь человеку. У мужчины случился приступ эпилепсии возле здания суда.

На пострадавшего было заведено дело по статье о незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ. На судебное заседание его доставили полицейские. Во время ожидания мужчина потерял сознание и упал. Это по камере видеонаблюдения заметил младший сержант внутренней службы Ялиль Байгабулов. Он выбежал на крыльцо и привел человека в чувство, что помогло избежать более тяжких последствий болезни.

К моменту приезда скорой помощи мужчина уже пришел в себя, рассказали в пресс-службе УФССП по РБ.

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Источник: www.proural.info
Фото: УФССП по РБ
Теги: Хайбуллинский район
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