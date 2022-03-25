В Башкирии судебный пристав спас человека

16:15, 25 мар 2022

В Хайбуллинском районе судебный пристав спас жизнь человеку. У мужчины случился приступ эпилепсии возле здания суда.







На пострадавшего было заведено дело по статье о незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ. На судебное заседание его доставили полицейские. Во время ожидания мужчина потерял сознание и упал. Это по камере видеонаблюдения заметил младший сержант внутренней службы Ялиль Байгабулов. Он выбежал на крыльцо и привел человека в чувство, что помогло избежать более тяжких последствий болезни.



К моменту приезда скорой помощи мужчина уже пришел в себя, рассказали в пресс-службе УФССП по РБ.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: УФССП по РБ