В Башкирии в сгоревшем деревянном доме нашли тело 65-летнего мужчины

18:52, 25 мар 2022

В Салаватском районе сгорел бревенчатый дом – в результате ЧП погиб 65-летний мужчина.



Несчастный случай произошел сегодня, 25 марта, рано утром по улице Салавата Юлаева, в селе Баш-Ильчикеево Салаватского района.







На место пожара прибыли силы и средства МЧС России, добровольная пожарная команда Мурсалимкинского с/с и другие экстренные службы.



На момент прибытия пожарных было обнаружено горение жилого бревенчатого дома, дощатого чулана, дощатого дровенника и частично бревенчатой бани. Площадь горения 80 кв.м.



«К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено тело 65-летнего мужчины», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



На месте работает дознаватель МЧС России, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: МЧС по РБ