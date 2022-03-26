Водитель из Башкирии заживо сгорел при ДТП в Тюменской области

10:50, 26 мар 2022

В Ишимском районе Тюменской области при столкновении двух большегрузов погиб водитель из Башкирии – он сгорел в кабине одной из машин. ДТП случилось утром 24 марта на трассе Челябинск-Курган-Ишим-Омск, передали в местной ГИБДД.







По предварительным данным, фура Volvo, груженая полипропиленом, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Scania. От удара первая машина вспыхнула и сгорела вместе с водителем, 39-летним жителем Башкирии. Шофер из Scania получил незначительные повреждения. Ему оказали медицинскую помощь прямо на месте.





В дорожной полиции отметили, что из-за аварии движение на 568-м километре трассы было ограничено. Сейчас оно уже восстановлено.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии сгорел автомобиль директора управляющей компании.





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Фото: Тюменское управление Госавтоинспекции