Водитель из Башкирии заживо сгорел при ДТП в Тюменской области
10:50, 26 мар 2022
В Ишимском районе Тюменской области при столкновении двух большегрузов погиб водитель из Башкирии – он сгорел в кабине одной из машин. ДТП случилось утром 24 марта на трассе Челябинск-Курган-Ишим-Омск, передали в местной ГИБДД.
По предварительным данным, фура Volvo, груженая полипропиленом, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Scania. От удара первая машина вспыхнула и сгорела вместе с водителем, 39-летним жителем Башкирии. Шофер из Scania получил незначительные повреждения. Ему оказали медицинскую помощь прямо на месте.
В дорожной полиции отметили, что из-за аварии движение на 568-м километре трассы было ограничено. Сейчас оно уже восстановлено.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии сгорел автомобиль директора управляющей компании.