В Башкирии во время пожара в частном доме погиб мужчина

13:04, 26 мар 2022

В Калтасинском районе произошел пожар в частном доме – в результате ЧП погиб 53-летний мужчина.



Несчастный случай произошел сегодня, 26 марта, по улице Советской в селе Калтасы Калтасинского района республики.







На место пожара прибыли силы и средства МЧС России. По прибытии пожарных было установлено, что происходит сильное задымление в бревенчатом доме размером 5х5 м, с верандой размером 2х3 м.



«К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено тело 53-летнего мужчины. В результате пожара огнём повреждены: стена, потолок, вещи домашнего обихода», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе сгорел бревенчатый дом – в результате ЧП погиб 65-летний мужчина.





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Фото: МЧС по РБ