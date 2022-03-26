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В Башкирии во время пожара в частном доме погиб мужчина

В Башкирии во время пожара в частном доме погиб мужчина

13:04, 26 мар 2022

В Калтасинском районе произошел пожар в частном доме – в результате ЧП погиб 53-летний мужчина.

Несчастный случай произошел сегодня, 26 марта, по улице Советской в селе Калтасы Калтасинского района республики.

На место пожара прибыли силы и средства МЧС России. По прибытии пожарных было установлено, что происходит сильное задымление в бревенчатом доме размером 5х5 м, с верандой размером 2х3 м.

«К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено тело 53-летнего мужчины. В результате пожара огнём повреждены: стена, потолок, вещи домашнего обихода», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе сгорел бревенчатый дом – в результате ЧП погиб 65-летний мужчина.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия пожар
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