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В Башкирии в общежитии БГАУ произошел пожар, эвакуированы 50 человек

В Башкирии в общежитии БГАУ произошел пожар, эвакуированы 50 человек

17:08, 26 мар 2022

В общежитии Башкирского государственного аграрного университета в Уфе произошел пожар. Об этом сегодня, 26 марта, сообщили в МЧС по республике. По информации спасателей, горение возникло на втором этаже здания, сообщение об этом поступило в 14:13. Из общежития эвакуированы 50 человек, 30 спасены с помощью спасательных устройств. Проводится обследование здания.

— На месте пожара находится начальник ГУ МЧС Марат Латыпов, — сообщили спасатели. — В 14:58 пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 15:04. Пожар потушен. Самостоятельно в лечебное учреждение обратились 5 человек, их осматривают врачи.


В тушении пожара участвовали 44 человека, 14 спецмашин. На месте работает дознаватель МЧС, эксперт испытательной пожарной лаборатории. Причины пожара устанавливаются.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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