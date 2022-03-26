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В Башкирии ФСБ задержала пятерых мужчин, обвиняемых в терроризме

В Башкирии ФСБ задержала пятерых мужчин, обвиняемых в терроризме

17:15, 26 мар 2022

В Башкирии пятеро местных жителей обвиняются в организации и участии в террористической группировке. Как сообщили в региональном Следкоме, в отношении уфимцев возбуждены сразу несколько уголовных дел: «Создание и участие в террористическом сообществе», «Публичные призывы к терроризму, публичное оправдание и пропаганда терроризма». Всего ФСБ задержали пятерых уфимцев в возрасте от 36 до 62 лет.

Как удалось выяснить следователям, с 2019 по 2022 годы уфимцы готовились свергнуть конституционный строй в России. Злоумышленники создали собственное сообщество, где распределили между собой роли и обязанности, разработали тактику нападений и способы конспирации. В интернете обвиняемые распространяли пропагандистские материалы, в которых призывали свергнуть существующую власть в России и призывали единомышленников к ним присоединиться.

В итоге в марте 2022 в ходе операции сотрудники ФСБ арестовали всех пятерых фигурантов и провели обыск в их квартирах. Силовики нашли гранаты, травматическое оружие, бутылки с зажигательной смесью, а также различную запрещенную литературу.


- В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи совместно с оперативниками ФСБ продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, а также иных лиц, причастных к их совершению, - добавили в пресс-службе регионального Следкома.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: криминал Уфа происшествия Уфа
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