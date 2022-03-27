Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии под колесами внедорожника погиб 46-летний мужчина

В Башкирии под колесами внедорожника погиб 46-летний мужчина

11:42, 27 мар 2022

В ГИБДД Башкирии сообщили, что в Стерлитамаке накануне, 26 марта, был сбит насмерть 46-летний местный житель. В ведомстве сообщили, что сбившим оказался 22-летний житель Кумертау.

По предоставленным данным, водитель в момент случившегося ехал на автомобиле Nissan X-Trail. Пострадавший же тогда начал переходить дорогу в неустановленном месте и в результате попал под колеса иномарки.

От полученных травм мужчина скончался еще до приезда скорой помощи. Никаких светоотражательных элементов на его одежде не было. В настоящий момент сотрудники ГИБДД начали выяснять причины случившегося.

Ранее сообщалось о том, что водитель из Башкирии заживо сгорел при ДТП в Тюменской области.

Читайте также:

В Башкирии столкнулись 2 легковушки: пострадал водитель одной из машин
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке ДТП в Стерлитамаке
Читайте также

ДТП в Стерлитамаке: пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Происшествия в Башкирии
ДТП в Стерлитамаке: пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия
ДТП в Кумертау: на улице Шоссейной автобус насмерть сбил мужчину
Происшествия в Башкирии
ДТП в Кумертау: на улице Шоссейной автобус насмерть сбил мужчину
В Башкирии водитель грузовика "MAN" насмерть сбил человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель грузовика "MAN" насмерть сбил человека
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: