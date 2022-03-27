В Башкирии под колесами внедорожника погиб 46-летний мужчина

11:42, 27 мар 2022

В ГИБДД Башкирии сообщили, что в Стерлитамаке накануне, 26 марта, был сбит насмерть 46-летний местный житель. В ведомстве сообщили, что сбившим оказался 22-летний житель Кумертау.







По предоставленным данным, водитель в момент случившегося ехал на автомобиле Nissan X-Trail. Пострадавший же тогда начал переходить дорогу в неустановленном месте и в результате попал под колеса иномарки.



От полученных травм мужчина скончался еще до приезда скорой помощи. Никаких светоотражательных элементов на его одежде не было. В настоящий момент сотрудники ГИБДД начали выяснять причины случившегося.



Ранее сообщалось о том, что водитель из Башкирии заживо сгорел при ДТП в Тюменской области.

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Фото: ГИБДД по РБ