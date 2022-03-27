В Башкирии под колесами внедорожника погиб 46-летний мужчина
11:42, 27 мар 2022
В ГИБДД Башкирии сообщили, что в Стерлитамаке накануне, 26 марта, был сбит насмерть 46-летний местный житель. В ведомстве сообщили, что сбившим оказался 22-летний житель Кумертау.
По предоставленным данным, водитель в момент случившегося ехал на автомобиле Nissan X-Trail. Пострадавший же тогда начал переходить дорогу в неустановленном месте и в результате попал под колеса иномарки.
От полученных травм мужчина скончался еще до приезда скорой помощи. Никаких светоотражательных элементов на его одежде не было. В настоящий момент сотрудники ГИБДД начали выяснять причины случившегося.