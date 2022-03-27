В Башкирии в жесткую аварию попали водители «Мазда» и «Шевроле Авео»

19:13, 27 мар 2022

В Чишминском районе Башкирии примерно час-полтора назад произошла дорожная авария.







Как рассказали агентству «Башинформ» очевидцы происшествия, «Мазда» и предположительно «Шевроле Авео» столкнулись на дороге между Чишмами и селом Шингак-Куль.



«На месте работает полиция, машины „скорой помощи" нет. Очевидно, обошлось без человеческих жертв. Одна из полос открыта для движения. Дорога хорошая, колеи нет. Непонятно, почему произошла эта авария», — рассказали очевидцы.





Ранее сообщалось о том, что в Башкирии под колесами внедорожника погиб 46-летний мужчина. По предоставленным данным, водитель в момент случившегося ехал на автомобиле Nissan X-Trail. Пострадавший же тогда начал переходить дорогу в неустановленном месте и в результате попал под колеса иномарки.





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