Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в жесткую аварию попали водители «Мазда» и «Шевроле Авео»

В Башкирии в жесткую аварию попали водители «Мазда» и «Шевроле Авео»

19:13, 27 мар 2022

В Чишминском районе Башкирии примерно час-полтора назад произошла дорожная авария.

Как рассказали агентству «Башинформ» очевидцы происшествия, «Мазда» и предположительно «Шевроле Авео» столкнулись на дороге между Чишмами и селом Шингак-Куль.

«На месте работает полиция, машины „скорой помощи" нет. Очевидно, обошлось без человеческих жертв. Одна из полос открыта для движения. Дорога хорошая, колеи нет. Непонятно, почему произошла эта авария», — рассказали очевидцы.


Ранее сообщалось о том, что в Башкирии под колесами внедорожника погиб 46-летний мужчина. По предоставленным данным, водитель в момент случившегося ехал на автомобиле Nissan X-Trail. Пострадавший же тогда начал переходить дорогу в неустановленном месте и в результате попал под колеса иномарки.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Чишминский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии под колесами внедорожника погиб 46-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии под колесами внедорожника погиб 46-летний мужчина
В Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Авария в Татышлинском районе: лоб в лоб столкнулись «Лада-Калина» и «Шевроле-Нива»
Происшествия в Башкирии
Авария в Татышлинском районе: лоб в лоб столкнулись «Лада-Калина» и «Шевроле-Нива»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: