В Башкирии столкнулись ВАЗ-2109 и пассажирский автобус ПАЗ
11:45, 28 мар 2022
Вчера в девятом часу утра на ул. Машиностроителей г.Кумертау столкнулись ВАЗ-2109 под управлением 20-летнего местного жителя и пассажирский автобус ПАЗ, которым управлял 47-летний мужчина.
Автобус принадлежит организации и возвращался на место стоянки без пассажиров. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения. Известно, что водитель ВАЗа управлял транспортным средством не имея водительского удостоверения.
По данному факту начато разбирательство.
Ранее в ГИБДД Башкирии сообщили, что в Стерлитамаке накануне, 26 марта, был сбит насмерть 46-летний местный житель. В ведомстве сообщили, что сбившим оказался 22-летний житель Кумертау.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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