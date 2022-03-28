В Башкирии женщина за рулем внедорожника спровоцировала массовую аварию
16:25, 28 мар 2022
В Уфе произошла авария с участием четырех автомобилей. Дорогой внедорожник опрокинулся на бок.
Как сообщили в отделе ГИБДД Уфы, авария произошла в полдень 28 марта в микрорайоне Шакша. По предварительным данным, 48-летняя женщина находилась за рулем Toyota Land Cruiser 300. Следуя по улице Советов при повороте на улицу Восточную, она наехала на трубопровод. Автомобиль опрокинулся на бок и врезался в стоявшие машины Hyundai Accent, Mitsubishi Lancer и «Лада Веста».
В результате аварии автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.