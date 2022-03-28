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В Башкирии женщина за рулем внедорожника спровоцировала массовую аварию

В Башкирии женщина за рулем внедорожника спровоцировала массовую аварию

16:25, 28 мар 2022

В Уфе произошла авария с участием четырех автомобилей. Дорогой внедорожник опрокинулся на бок.

Как сообщили в отделе ГИБДД Уфы, авария произошла в полдень 28 марта в микрорайоне Шакша. По предварительным данным, 48-летняя женщина находилась за рулем Toyota Land Cruiser 300. Следуя по улице Советов при повороте на улицу Восточную, она наехала на трубопровод. Автомобиль опрокинулся на бок и врезался в стоявшие машины Hyundai Accent, Mitsubishi Lancer и «Лада Веста».

В результате аварии автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии столкнулись ВАЗ-2109 и пассажирский автобус ПАЗ.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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