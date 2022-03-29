В Башкирии на проезжей части обнаружили тело мужчины

09:22, 29 мар 2022

В Башкирии на дороге обнаружили тело мужчины. Инцидент произошел вчера, 28 марта, в селе Озерки Караидельского района. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



По одной из версий, мужчина погиб после наезда автомобиля.







По факту происшествия проведут экспертизы, в ходе которых будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



«Если кто-то обладает какой-либо информацией, просим сообщить в ОМВД России по Караидельскому району», — добавили в ведомстве.



Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 4 автомобильные аварии, в которых 1 человек погиб, 5 получили травмы. Также выявлено более 1900 нарушений ПДД, задержано 28 нетрезвых водителей.

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