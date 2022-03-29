Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии на проезжей части обнаружили тело мужчины

В Башкирии на проезжей части обнаружили тело мужчины

09:22, 29 мар 2022

В Башкирии на дороге обнаружили тело мужчины. Инцидент произошел вчера, 28 марта, в селе Озерки Караидельского района. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

По одной из версий, мужчина погиб после наезда автомобиля. 

По факту происшествия проведут экспертизы, в ходе которых будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. 

«Если кто-то обладает какой-либо информацией, просим сообщить в ОМВД России по Караидельскому району», — добавили в ведомстве. 

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 4 автомобильные аварии, в которых 1 человек погиб, 5 получили травмы. Также выявлено более 1900 нарушений ПДД, задержано 28 нетрезвых водителей.

Читайте также:

В Башкирии ФСБ задержала пятерых мужчин, обвиняемых в терроризме
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Теги: Караидельский район происшествия
Читайте также

В Кугарчинском районе неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся
Происшествия в Башкирии
В Кугарчинском районе неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся
В Калтасинском районе обнаружили мумифицированный труп мужчины
Происшествия в Башкирии
В Калтасинском районе обнаружили мумифицированный труп мужчины
В Туймазинском районе в съемной квартире обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе в съемной квартире обнаружили тело мужчины
В Башкирии на территории зоофермы обнаружили тело неизвестного мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на территории зоофермы обнаружили тело неизвестного мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: