В Башкирии на проезжей части обнаружили тело мужчины
09:22, 29 мар 2022
В Башкирии на дороге обнаружили тело мужчины. Инцидент произошел вчера, 28 марта, в селе Озерки Караидельского района. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
По одной из версий, мужчина погиб после наезда автомобиля.
По факту происшествия проведут экспертизы, в ходе которых будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
«Если кто-то обладает какой-либо информацией, просим сообщить в ОМВД России по Караидельскому району», — добавили в ведомстве.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 4 автомобильные аварии, в которых 1 человек погиб, 5 получили травмы. Также выявлено более 1900 нарушений ПДД, задержано 28 нетрезвых водителей.