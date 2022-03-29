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В Башкирии погиб водитель "Datsun on-DO", столкнувшись с грузовой "Газелью"

В Башкирии погиб водитель "Datsun on-DO", столкнувшись с грузовой "Газелью"

14:52, 29 мар 2022

Сегодня, 29 марта, в Чекмагушевском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла около 14:00 на 63 км автодороге Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы.

По предварительным данным, столкнулись грузовая "Газель" и встречный "Datsun on-DO". От удара произошло возгорание грузовика. В результате аварии водитель легкового автомобиля, мужчина, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также медицинская помощь потребовалась водителю "Газели" и его пассажиру. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

Подробности ДТП уточняются. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии женщина за рулем внедорожника спровоцировала массовую аварию.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чекмагушевский район происшествия аварии
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