В Башкирии мужчина ранил ножом жену за ее связь на стороне

17:28, 29 мар 2022

Женщина с ранением в область плеча поступила в одну из уфимских больниц. Врачи оказали помощь потерпевшей, она осталась жива.



Выяснилось, что 28 марта женщина распивала спиртные напитки с мужем и проговорилась, что имела связь на стороне. Супруга такая новость сильно разозлила, он схватился за нож, и не раздумывая, вонзил его в плечо любимой женушке.







Как сообщают сотрудники Кировского районного суда Уфы, к ним поступили документы от следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



«Отелло» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ (приготовление к преступлению) – статьей 105 УК РФ (убийство). Он заключен под стражу на два месяца.





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