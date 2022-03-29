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В Башкирии мужчина ранил ножом жену за ее связь на стороне

В Башкирии мужчина ранил ножом жену за ее связь на стороне

17:28, 29 мар 2022

Женщина с ранением в область плеча поступила в одну из уфимских больниц. Врачи оказали помощь потерпевшей, она осталась жива.

Выяснилось, что 28 марта женщина распивала спиртные напитки с мужем и проговорилась, что имела связь на стороне. Супруга такая новость сильно разозлила, он схватился за нож, и не раздумывая, вонзил его в плечо любимой женушке.

Как сообщают сотрудники Кировского районного суда Уфы, к ним поступили документы от следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Отелло» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ (приготовление к преступлению) – статьей 105 УК РФ (убийство). Он заключен под стражу на два месяца.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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