В Башкирии в аварии внедорожника и грузовика погибли 2 человека
22:37, 29 мар 2022
29 марта, в Белорецком районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими.
По предварительным данным, столкнулись "Great Wall" под управлением 58-летнего жителя Стерлитамака и встречный грузовик "Маn", за рулём которого находился 57-летний житель Челябинской области.
В результате аварии водитель внедорожника и его пассажирка скончались на месте происшествия. Дорожно-транспортное происшествие произошло в восьмом часу вечера на 190 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель "Datsun on-DO", столкнувшись с грузовой "Газелью".
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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