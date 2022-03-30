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В Башкирии водитель "Opel Astra" сбил инспектора ДПС, приехавшего на ДТП

В Башкирии водитель "Opel Astra" сбил инспектора ДПС, приехавшего на ДТП

10:16, 30 мар 2022

Накануне вечером в Мишкинском районе зарегистрирован наезд на инспектора ДПС.

По одной из версий, днём на 7 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка произошёл съезд лесовоза с проезжей части. Приехавшие на место инспектора ДПС оказывали помощь попавшему в беду водителю "Freightliner", регулировали дорожное движение во время погрузки древесины в фуру. В это время 26-летний житель Бирска за рулём "Opel Astra" допустил наезд на инспектора ДПС.

В результате аварии старший лейтенант полиции получил травмы. Со слов водителя, его ослепил встречный автомобиль. По данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мишкинский район происшествия ДТП
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