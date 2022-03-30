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В Башкирии мужчина погиб после пожара в квартире

В Башкирии мужчина погиб после пожара в квартире

10:19, 30 мар 2022

Ночью в Уфе на улице Грозненской, 67/5 загорелась квартира на 9 этаже жилого дома. Сообщение об этом поступило в МЧС по РБ сегодня, 30 марта, в 00:03.

Спасатели эвакуировали из здания 30 человек, в том числе 2 детей. Пожар на площади 18 квадратных метров удалось локализовать и потушить в 00:44.

В ходе тушения в ванной комнате обнаружили 66-летнего мужчину в бессознательном состоянии. Позже врачи констатировали его смерть.

На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в общежитии БГАУ произошел пожар, эвакуированы 50 человек.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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