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В Башкирии мужчина с ножом пытался ограбить банк

В Башкирии мужчина с ножом пытался ограбить банк

08:56, 31 мар 2022

В Нефтекамске неизвестный мужчина пытался ограбить «МТС Банк». Он облачился в темную куртку с капюшоном и взял с собой нож. В МВД Башкирии сообщили сегодня, 30 марта, что грабитель всё еще на свободе.

Злоумышленник зашел в офис, достал нож и напал на мужчину в помещении. Однако последний дал отпор мужчине и после непродолжительной борьбы вывел его из здания.

В МВД рассказали, что грабителя еще не поймали, его разыскивают.

— Пока находится в розыске. Принимается решение о возбуждении уголовного дела, — сообщили правоохранители.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии мужчина ранил ножом жену за ее связь на стороне.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: Нефтекамск происшествия криминал
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