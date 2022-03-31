Житель Башкирии провалился в колодец и захлебнулся
09:04, 31 мар 2022
В деревне Бишаул-Унгарово Кармаскалинского района Башкирии погиб 55-летний местный житель. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 30 марта мужчина в алкогольном опьянении провалился в колодец на Озёрной улице рядом с собственным домом.
Через пару часов его тело извлекли из колодца. По предварительным данным, селянин захлебнулся водой. Труп отправлен на экспертизу для выяснения истинной причины смерти.
Официально данную информацию в правоохранительных органах пока не подтвердили.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии мужчина погиб после пожара в квартире. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек, в том числе 2 детей.