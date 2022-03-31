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Житель Башкирии провалился в колодец и захлебнулся

Житель Башкирии провалился в колодец и захлебнулся

09:04, 31 мар 2022

В деревне Бишаул-Унгарово Кармаскалинского района Башкирии погиб 55-летний местный житель. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 30 марта мужчина в алкогольном опьянении провалился в колодец на Озёрной улице рядом с собственным домом.

Через пару часов его тело извлекли из колодца. По предварительным данным, селянин захлебнулся водой. Труп отправлен на экспертизу для выяснения истинной причины смерти.

Официально данную информацию в правоохранительных органах пока не подтвердили.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии мужчина погиб после пожара в квартире. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек, в том числе 2 детей.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: архив УГЗ Уфы
Теги: Кармаскалинский район происшествия
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