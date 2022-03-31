В Башкирии в страшном ДТП с фурой погиб водитель внедорожника
10:01, 31 мар 2022
Сегодня, 31 марта, в Благовещенском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.
Авария произошла около пяти часов утра на 68 км автодороги Уфа-Янаул. По имеющимся данным, водитель "Mercedes ML-350" допустил столкновение с припаркованной на обочине грузовой фурой "International".
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель внедорожника от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель "Datsun on-DO", столкнувшись с грузовой "Газелью"
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель ВАЗ, столкнувшись с "Mercedes Benz"
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2112, столкнувшись с иномаркой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Лады Приоры" врезался в автобус с вахтовиками