В Башкирии в страшном ДТП с фурой погиб водитель внедорожника

10:01, 31 мар 2022

Сегодня, 31 марта, в Благовещенском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.







Авария произошла около пяти часов утра на 68 км автодороги Уфа-Янаул. По имеющимся данным, водитель "Mercedes ML-350" допустил столкновение с припаркованной на обочине грузовой фурой "International".



В результате дорожно-транспортного происшествия водитель внедорожника от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ