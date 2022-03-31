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В Башкирии в страшном ДТП с фурой погиб водитель внедорожника

В Башкирии в страшном ДТП с фурой погиб водитель внедорожника

10:01, 31 мар 2022

Сегодня, 31 марта, в Благовещенском районе зарегистрировано ДТП с  погибшим.

Авария произошла около пяти часов утра на 68 км автодороги Уфа-Янаул. По имеющимся данным, водитель  "Mercedes ML-350" допустил столкновение с припаркованной на обочине грузовой фурой "International".

В результате  дорожно-транспортного происшествия водитель внедорожника от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель "Opel Astra" сбил инспектора ДПС, приехавшего на ДТП. В результате аварии старший лейтенант полиции получил травмы. Со слов водителя, его ослепил встречный автомобиль. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благовещенский район происшествия аварии
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