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В столице Башкирии на светофоре столкнулись 2 иномарки: пострадал один из водителей

В столице Башкирии на светофоре столкнулись 2 иномарки: пострадал один из водителей

10:03, 31 мар 2022

В Уфе на улице Менделеева столкнулись две иномарки – в результате ДТП пострадал один из водителей.

Авария произошла вчера, 30 марта. Житель Уфы за рулем «Honda Pilot», следуя по улице Менделеева, столкнулся с впереди стоящей на запрещающий сигнал светофора автомобилем «BMW 1181».

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, в результате аварии 33-летний водитель «BMW» с травмами обратился в больницу и после оказания медицинской помощи был отпущен.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в страшном ДТП с фурой погиб водитель внедорожника.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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