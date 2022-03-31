В столице Башкирии на светофоре столкнулись 2 иномарки: пострадал один из водителей
10:03, 31 мар 2022
В Уфе на улице Менделеева столкнулись две иномарки – в результате ДТП пострадал один из водителей.
Авария произошла вчера, 30 марта. Житель Уфы за рулем «Honda Pilot», следуя по улице Менделеева, столкнулся с впереди стоящей на запрещающий сигнал светофора автомобилем «BMW 1181».
Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, в результате аварии 33-летний водитель «BMW» с травмами обратился в больницу и после оказания медицинской помощи был отпущен.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в страшном ДТП с фурой погиб водитель внедорожника.
Источник:
gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
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