В столице Башкирии на светофоре столкнулись 2 иномарки: пострадал один из водителей

10:03, 31 мар 2022

В Уфе на улице Менделеева столкнулись две иномарки – в результате ДТП пострадал один из водителей.







Авария произошла вчера, 30 марта. Житель Уфы за рулем «Honda Pilot», следуя по улице Менделеева, столкнулся с впереди стоящей на запрещающий сигнал светофора автомобилем «BMW 1181».



Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, в результате аварии 33-летний водитель «BMW» с травмами обратился в больницу и после оказания медицинской помощи был отпущен.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в страшном ДТП с фурой погиб водитель внедорожника.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ