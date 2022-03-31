В Башкирии на заснеженной трассе мама с маленькой дочкой попали в беду
11:18, 31 мар 2022
В Куюргазинском районе 29 марта на трассе между деревней Лена и селом Новомусино попали в беду мама с ребенком.
Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, у 36-летней женщины сел аккумулятор в автомобиле, завести который из-за снежного заноса возможности не было. Она позвонила в экстренные службы и вызвала спасателей.
«На помощь оперативно прибыли сотрудники Госкомитета РБ по ЧС, чтобы эвакуировать семью в ближайший населенный пункт. Но во время спасательной операции навстречу выехал трактор, который расчистил дорогу. Тогда женщина приняла решение вернуться обратно к своему автомобилю», — рассказали в ведомстве.