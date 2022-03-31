Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии на заснеженной трассе мама с маленькой дочкой попали в беду

В Башкирии на заснеженной трассе мама с маленькой дочкой попали в беду

11:18, 31 мар 2022

В Куюргазинском районе 29 марта на трассе между деревней Лена и селом Новомусино попали в беду мама с ребенком.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, у 36-летней женщины сел аккумулятор в автомобиле, завести который из-за снежного заноса возможности не было. Она позвонила в экстренные службы и вызвала спасателей.

«На помощь оперативно прибыли сотрудники Госкомитета РБ по ЧС, чтобы эвакуировать семью в ближайший населенный пункт. Но во время спасательной операции навстречу выехал трактор, который расчистил дорогу. Тогда женщина приняла решение вернуться обратно к своему автомобилю», — рассказали в ведомстве.

Читайте также:

В Башкирии спасли косулю, которая провалилась в сугроб
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: www.bashinform.ru
Теги: Куюргазинский район происшествия
Читайте также

В Башкирии молодая пара влетела в овраг на снегоходе
Происшествия в Башкирии
В Башкирии молодая пара влетела в овраг на снегоходе
В Туймазинском районе Башкирии таксист оставил замерзать двух приятелей на трассе
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе Башкирии таксист оставил замерзать двух приятелей на трассе
В горах Башкортостана заблудилась пожилая женщина
Происшествия в Башкирии
В горах Башкортостана заблудилась пожилая женщина
В Башкирии двое рыбаков попали в снежный плен на местном озере
Происшествия в Башкирии
В Башкирии двое рыбаков попали в снежный плен на местном озере


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: