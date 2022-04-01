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Житель Башкирии нанес жене 22 ножевых ранения в магазине

Житель Башкирии нанес жене 22 ножевых ранения в магазине

21:25, 01 апр 2022

В Бирске днем, 21 марта, 30-летний мужчина попытался убить супругу прямо в магазине. Как рассказал агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, местный житель, не до конца протрезвев, с похмелья приревновал свою супругу.

«27-летняя женщина находилась на рабочем месте в магазине косметики. Муж пришел к ней туда — устроил скандал. Когда слова закончились, он достал нож и набросился с ним на женщину. Та попыталась убежать, оказать сопротивление. Но преступник наносил удары один за другим по разным частям тела: по голове, конечностям, туловищу. По „тревожной“ кнопке на место оперативно прибыли росгвардейцы, они буквально оттащили разъяренного мужчину от его жертвы», — сообщил предварительную информацию собеседник.

Женщину с 22 ножевыми ранениями увезли в больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь — пострадавшая выжила. Она в сознании, может даже отвечать на звонки.

В пресс-службе регионального следственного управления сообщили о том, что подозреваемого в покушении на убийство задержали, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Бирск происшествия Бирск криминал
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