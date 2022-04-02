В Башкирии водители получили травмы во встречном ДТП
11:15, 02 апр 2022
Авария в Башкирии произошла утром в Благоварском районе
На 6 км автодороги Кашкалаши-Шарлык-Янышево столкнулись "Hyundai Solaris" под управлением 33-летнего местного жителя и встречный Chevrolet Lanos" под управлением 55-летнего жителя Благоварского района. В результате ДТП оба водителя получили травмы.
По факту ДТП начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в страшном ДТП с фурой погиб водитель внедорожника. Авария произошла около пяти часов утра на 68 км автодороги Уфа-Янаул. По имеющимся данным, водитель "Mercedes ML-350" допустил столкновение с припаркованной на обочине грузовой фурой "International".
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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