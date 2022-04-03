Жительница Башкирии оформляла кредит и оказалась удивлена обманом
10:13, 03 апр 2022
Женщина из Бирского района Башкирии столкнулась со странным мошенничеством при оформлении кредита. Она оказалась удивлена обманом.
Женщина рассказала, что нашла в социальной сети объявление — некая компания предлагала помощь с одобрением кредита. 34-летняя жительница района обратилась к ним и оплатила аванс в размере 10 тысяч рублей.
В дальнейшем они потребовали внести еще 160 тысяч рублей, мотивировав это тоже авансом. Женщина заплатила и стала ожидать. Но ожидание удивительным образом ни к чему не привело — никакого ответа она не получила и обратилась в полицию.