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Жительница Башкирии оформляла кредит и оказалась удивлена обманом

Жительница Башкирии оформляла кредит и оказалась удивлена обманом

10:13, 03 апр 2022

Женщина из Бирского района Башкирии столкнулась со странным мошенничеством при оформлении кредита. Она оказалась удивлена обманом.

Женщина рассказала, что нашла в социальной сети объявление — некая компания предлагала помощь с одобрением кредита. 34-летняя жительница района обратилась к ним и оплатила аванс в размере 10 тысяч рублей.

В дальнейшем они потребовали внести еще 160 тысяч рублей, мотивировав это тоже авансом. Женщина заплатила и стала ожидать. Но ожидание удивительным образом ни к чему не привело — никакого ответа она не получила и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии чиновник решил помочь коллеге, которого осудили за мошенничество. В итоге на скамью подсудимых угодил и он сам.

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Источник: news102.ru
Фото: из архива newsbash.ru
Теги: Бирский район
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