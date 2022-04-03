В Башкирии неизвестный водитель сбил 17-летнего пешехода и скрылся

10:24, 03 апр 2022

Вечером на улице Акмуллы, с.Акъяр, Хайбуллинского района, неустановленный водитель совершил наезд на 17-летнего пешехода.



В результате ДТП несовершеннолетний, местный житель, получил телесные повреждения. Автомобиль скрылся с места аварии. Предположительно, разыскивается отечественной автомобиль тёмного цвета с механическими повреждениями.







Госавтоинспекция Башкортостана просит всех, владеющих какой либо информацией по данному факту, сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть УГИБДД МВД по РБ по телефону 8(347) 235-84-02.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водители получили травмы во встречном ДТП.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ