В Башкирии неизвестный водитель сбил 17-летнего пешехода и скрылся
10:24, 03 апр 2022
Вечером на улице Акмуллы, с.Акъяр, Хайбуллинского района, неустановленный водитель совершил наезд на 17-летнего пешехода.
В результате ДТП несовершеннолетний, местный житель, получил телесные повреждения. Автомобиль скрылся с места аварии. Предположительно, разыскивается отечественной автомобиль тёмного цвета с механическими повреждениями.
Госавтоинспекция Башкортостана просит всех, владеющих какой либо информацией по данному факту, сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть УГИБДД МВД по РБ по телефону 8(347) 235-84-02.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водители получили травмы во встречном ДТП.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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